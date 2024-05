Palermo, 11 mag. (LaPresse) – “Mai e poi mai sognerei di entrare in conflitto con la magistratura. Poiché però non siamo nel paese delle meraviglie è anche giusto dire quelli che sono i nostri programmi: definiti dal corpo elettorale che ci ha incaricato per fare delle riforme sulla giustizia. Anche qui bisogna essere chiari, se c’è un punto di incontro con il presidente Santalucia, è quello della assoluta indipendenza dei magistrati, sia giudicanti che requirenti. Questo è un principio non negoziabile”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando al 36esimo congresso dell’Associazione nazionale magistrato, al molo trapezoidale di Palermo.

