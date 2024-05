Roma, 11 mag. (LaPresse) – “La polizia giustifica l’incaprettamento di Matteo con una giustificazione vergognosa, dice di ‘proteggerlo dal farsi del male’ perché aveva sbattuto la testa sul muro. Matteo sbatteva la testa per il dolore, per le manette troppo strette”. Così Vlasta Studenicova, la madre di Matteo Falcinelli, in merito al comunicato della polizia di North Miami Beach secondo cui il giovane sarebbe stato incaprettato con il metodo dell’hogtie restraint “per la sua sicurezza”.

