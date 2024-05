Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Don Patriciello, sia detto con il massimo rispetto, ma con assoluta e definitiva chiarezza, che apprezziamo le sue battaglie, ma che non ha il monopolio della lotta contro la camorra”. Così in una nota il presidente della Regiona Campania Vincenzo De Luca in risposta alle polemiche sulle sue affermazioni in relazione al convegno sul premierato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata