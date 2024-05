Lucca, 11 mag. (LaPresse) – “Abbiamo parlato della questione Authority per i conti delle società sportive nel corso di un incontro proficuo, cordiale e collaborativo. Ora si tratta di fare tesoro di quel incontro. Una cosa è certa: si va avanti, indietro non si torna”. Lo ha detto Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani a margine della 74sima assemblea nazionale Federalberghi a Viareggio, in provincia di Lucca. “L’elemento centrale dell’incontro è stata l’assoluta identità di vedute – ha detto il ministro – sull’esigenza di dare credibilità ad un sistema attraverso un controllo più serrato. Perché i numeri parlano chiaro: leggendo i giornali degli anni ’60 sembra non sia cambiato niente. Mi spiegano che il calcio è sempre stato così, io sto cercando di spiegare che il calcio non deve essere così. Siccome il calcio è patrimonio di tutti credo sia interesse condiviso, a partire dai tifosi, la richiesta di trasparenza per garantire un’equa competizione. Sono convinto che troveremo una soluzione”.

