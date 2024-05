Trento, 9 mag. (LaPresse) – Un ciclista di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone a Civezzano, in Trentino. A quanto si apprende il giovane è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato trasferito in elicottero. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 83 in direzione Fornace. Per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri, il 17enne sarebbe stato urtato da un mezzo sbalzando sull’asfalto per diversi metri. Apparso subito in condizioni gravissime è stato elitrasportato a Trento dove è deceduto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi.

