Milano, 6 mag. (LaPresse) – È morto in ospedale Fabio Limido – questo il nome della vittima – il 71enne aggredito stamani in via Menotti a Varese dall’ex della figlia, Lavinia, Marco Manfrinati. La donna, 37 anni, è tuttora in sala operatoria, in prognosi riservata.

