Roma, 6 mag. (LaPresse) – “Non c’è nessuno pericolo di guerra, ma la gente è preoccupata. Non invieremo mai soldati sul campo in Ucraina perché non siamo in guerra con la Russia e non facciamo campagna elettorale”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani in una conferenza stampa per presentare nuove adesioni al partito.

