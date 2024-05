Roma, 6 mag. (LaPresse) – L’Occidente sta provocando una nuova ondata di tensione senza precedenti in Ucraina, che richiede misure di ritorsione da parte di Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le imminenti esercitazioni nucleari da parte delle forze russe. Lo riporta la Tass. I rappresentanti dell’Occidente, ha aggiunto, “hanno parlato di disponibilità e persino di intenzione di inviare contingenti armati in Ucraina. Si tratta di porre i soldati della Nato davanti all’esercito russo. E’ un’escalation della tensione completamente nuova, che non ha precedenti e che naturalmente richiede un’attenzione speciale e misure speciali”.

