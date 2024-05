Milano, 6 mag. (LaPresse) – L’ambasciatore di Francia a Mosca, Pierre Levy, è stato oggi convocato dal ministero degli Esteri russo. Lo riferisce l’agenzia Tass che però non specifica i motivi della visita del diplomatico che è rimasto al ministero poco più di mezzora, prima di salire in macchina e allontanarsi. In precedenza era stato convocato anche l’ambasciatore britannico, Nigel Casey. La portavoce del ministero russo degli Esteri Maria Zakharova su Telegram ha confermato la convocazione di “due ambasciatori: di Gran Bretagna e Francia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata