Roma, 6 mag. (LaPresse) – Nel pomeriggio di oggi il direttore della Cia Willam Burns dovrebbe incontrare a Gerusalemme il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta The Times of Israel, citando un funzionario di Tel Aviv. Burns è partito ieri dal Cairo per Doha per intrattenere colloqui con il primo ministro del Qatar e oggi è in Israele. Burns sta lavorando per mantenere viva la speranza di un accordo tra Israele e Hamas per una tregua nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi.

