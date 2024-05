Milano, 6 mag. (LaPresse) – La soglia di povertà relativa di un individuo – illustra la ricerca Iref- “è stata calcolata a partire dalla soglia di povertà relativa per una famiglia di due individu, tale valore, nel 2022, corrispondeva a 1.150,00 euro al mese (13.800,00 euro all’anno). Per parametrare questo ammontare ad un individuo è stata applicata una scala di equivalenza (Scala Carbonaro) che assegna un fattore di 0.59 al reddito di un individuo nel confronto con una famiglia di due componenti, il risultato è stato moltiplicato per 12 mensilità così da avere come importo annuale un reddito di 8.266,00 euro, confrontabile con i redditi dichiarati nel Mod.730”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata