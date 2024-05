Roma, 6 mag. (LaPresse) – Le misure del governo sul fronte della sicurezza sul lavoro sono “insufficienti, inutili e dannose”. Lo ha detto a LaPresse Bruno Giordano, ex direttore dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, sui provvedimenti proposti dall’esecutivo. “Le norme del decreto Pnrr sono state in gran parte modificate dallo stesso governo in sede di conversione”, osserva l’ex direttore, sottolineando che forse “il governo non aveva le idee chiare, visto che le ha modificate in qualche settimana”. In ogni caso “sono disposizioni che non hanno nessuna versa efficacia preventiva, anzi sono a tutela dei datori lavoro e non dei lavoratori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata