Washington (Usa), 3 mag. (LaPresse) – E’ saltata la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Columbia University, in occasione del viaggio a New York che prenderà il via domenica. Secondo la prima bozza del programma del capo dell Stato, per martedì 7 maggio era previsto nel pomeriggio un incontro con i rappresentanti dell’Italian Academy della Columbia University. Il capo dello Stato avrebbe dovuto incontrare tra gli altri la presidente dell’ateneo, Minouche Shafik, molto contestata in queste ultime settimane per la gestione delle proteste degli studenti filo palestinesi che hanno sconvolto le attività del campus. In base alla versione aggiornata del programma della visita presidenziale, l’incontro alla Columbia non è più previsto.

