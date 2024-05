Roma, 3 mag. (LaPresse) – “In relazione alle uscite stampa riguardanti il Convegno previsto per martedì 7 maggio in Statale, organizzato dalla Associazione Italia-Israele di Savona, l’Università degli Studi di Milano precisa di avere appreso dell’annullamento dell’incontro unicamente dagli organi di informazione, nella tarda serata di ieri. La Associazione non si è infatti premurata di informare della decisione il Rettore Elio Franzini né, tantomeno, di rispondere alla proposta del Rettore inoltrata ieri pomeriggio alla Presidenza della Associazione, di svolgere il convegno on line e non, come inizialmente programmato, in presenza. La scelta di trasformare l’incontro in modalità online, non certo di annullarlo, è stata assunta dal Rettore Elio Franzini dopo attenta valutazione delle condizioni ambientali interne ed esterne all’Università, nell’intento di minimizzare i rischi per la sicurezza del pubblico e dei relatori, sentita anche la Digos”. È quanto si legge in una nota dell’Università Statale di Milano in merito al convegno ‘L’unica democrazia del Medioriente. Israele fra storia e diritto internazionale’ che doveva tenersi in università il prossimo 7 maggio, organizzato dall’associazione Italia-Israele di Savona.

