Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Purtroppo dallo scorso 7 ottobre viviamo come ebrei un periodo molto difficile. Siamo attaccati su tutti i fronti sia a livello mediatico che politico, oltre che sulle strade della nostra città, vedi ultimo episodio il 25 aprile. A differenza della controparte Propal a cui tutto sembra essere concesso, nonostante i metodi che niente hanno di democratico e pluralista”. Così il presidente della Comunità Ebraica di Milano, Walker Meghnagi, in merito al convegno su Israele che era in programma all’Università Statale e che è stato annullato per “alto rischio di contestazioni”.

