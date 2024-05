Roma, 3 mag. (LaPresse) – Israele ed Hezbollah sarebbero vicini a raggiungere un accordo che porterebbe il gruppo militante libanese a ritirarsi dal confine settentrionale dello Stato ebraico consentendo ai residenti di tornare nelle loro case, evacuate dopo l’inizio della guerra in Medioriente. Lo riporta l’emittente israeliana Canale 12, citata da The Times of Israel. L’intesa sul tavolo sarebbe mediata dagli Stati Uniti e sarebbe simile alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che nel 2006 pose fine alla guerra tra Israele ed Hezbollah. Perché l’accordo possa essere definitvamente raggiunto, tuttavia, sarebbe prima necessaria l’intesa sugli ostaggi tra Israele ed Hamas che possa riportare la calma nella Striscia di Gaza.

