Roma, 3 mag. (LaPresse) – “Prenderemo di mira tutte le navi dirette nei porti israeliani nel Mar Mediterraneo in qualsiasi area che saremo in grado di raggiungere”. Lo ha affermato il portavoce dei ribelli yemeniti houthi Yahya Sarea durante un discorso televisivo. Lo riporta Al Jazeera. “Alle navi dirette nei porti israeliani verrà impedito di attraversare l’area delle operazioni degli houthi, indipendentemente dalla loro nazionalità e destinazione”, ha aggiunto Sarea, secondo cui gli houthi sono pronti a “una più ambia escalation sino alla fine della guerra e alla revoca dell’assedio nella Striscia di Gaza”. Il portavoce ha avvertito, infine, che in caso di operazione di terra a Rafah gli houthi imporranno “sanzioni su tutte le navi associate ai porti israeliani”.

