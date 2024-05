Torino 3 mag. (LaPresse)- “Penso solo quando avrò conosciuto le carte, che non sono ancora arrivate. Ci hanno chiesto una piccola proroga per consegnarle. Come diceva uno di queste parti prima di me, deciderò quando saprò. Per adesso qualsiasi cosa dica è prematura”. Lo dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione della Fondazione AI4Industry, il Centro italiano di ricerca per l’intelligenza artificiale dedicato ad automotive e aerospazio a Torino, a proposito della Fondazione Crt e un suo eventuale commissariamento.

