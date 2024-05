Roma, 3 mag. (LaPresse) – Paolo Sorrentino ha premiato Paola Cortellesi con ‘C’è Ancora Domani’ che si è aggiudicata il David di Donatello come migliore esordio alla regia. Le altre candidature in lizza erano: Giacomo Abbruzzese (‘Disco Boy’), Micaela Ramazzotti (‘Felicità’), Michele Riondino (‘Palazzina Laf’), Giuseppe Fiorello (‘Stranizza D’Amuri’). “Sono onorata e emozionata di aver fatto parte di questa cinquina. Il mio esordio è stato ‘alle porte della menopausa’ però auspico che gli esordienti giovani abbiano la possibilità di avere sempre il sostegno disponibile per raccontare le storie’ ha commentato sul palco Paola Cortellesi.

