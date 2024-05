Roma, 3 mag. (LaPresse) – Una commossa ed emozionata Paola Cortellesi ha ricevuto da Anna Foglietta il David di Donatello per ‘C’è Ancora Domani’ come migliore attrice protagonista. Le altre candidature in lizza erano: Isabella Ragonese (‘Come pecore in mezzo ai lupi’), Micaela Ramazzotti (‘Felicità’), Linda Caridi (‘L’ultima Notte di Amore’), Barbara Ronchi (‘Rapito’).

