Roma, 3 mag. (LaPresse) – Elena Sofia Ricci ha consegnato il David di Donatello 2024 come ‘Migliore Regia’ a Matteo Garrone per ‘Io capitano’. Le altre candidature in lizza erano Nanni Moretti (‘Il Sol dell’Avvenire’), Andrea Di Stefano (‘L’Ultima Notte di Amore’), Alice Rohrwacher (‘La Chimera’), Marco Bellocchio (‘Rapito’). “Per me fondamentale fare questo film assieme a chi ha fatto questa odissea contemporanea, tutte le comparse erano migranti che avevano fatto quel viaggio. A volte si mettevano in scena da soli e io ero spettatore. Ogni fotogramma del film è vero. È ora che nelle scuole si insegni cinema, il nostro film è un documento di storia”, ha detto Matteo Garrone sul palco. Gli attori hanno poi ricordato l’odissea dei migranti e dedicato il film a coloro che sono morti nel mare.

