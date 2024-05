Roma, 3 mag. (LaPresse) – Emanuela Fanelli (‘C’è Ancora Domani’) si è aggiudicata il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per il secondo anno consecutivo. “Grazie non pensavo, è un onore per me. Ringrazio tutto il cast del film e un grazie con tutto il cuore a Paola Cortellesi per aver voluto che la tua Marisa fossi io. Questo film è diventato così grande perché l’hai fatto tu cara Paola”, ha detto Emanuela Fanelli. Le altre candidature in lizza erano: Romana Maggiora Vergano (‘C’è Ancora Domani’), Barbora Bobulova (‘Il Sol Dell’Avvenire’), Alba Rohrwacher (‘La Chimera’), Isabella Rossellini (‘La Chimera’).

