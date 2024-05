Roma, 3 mag. (LaPresse) – Elio Germano (‘Palazzina Laf’) si è aggiudicato il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Le altre candidature in lizza erano: Adriano Giannini (‘Adagio’), Giorgio Colangeli (‘C’è Ancora Domani’), Vinicio Marchioni (‘C’è Ancora Domani’), Silvio Orlando (‘Il Sol Dell’Avvenire). Elio Germano ha chiamato sul palco Michele Riondino, candidato con lo stesso film a miglior attore protagonista.

