Roma, 3 mag. (LaPresse) – “Le opposizioni chiedono le dimissioni” di Daniela Santanchè “ogni giorno. C’è una richiesta” di rinvio a giudizio, “quando ci sarà una decisione ne parleremo. Non crea nessun imbarazzo al governo, è una questione di sensibilità personale del ministro Santanchè. Io sono garantista, lo sono sempre stato con tutti, anche con la vicenda Decaro, non vado mai ad accanirmi contro le persone. Poi ognuno ha la sua sensibilità, ma credo che i cittadini oggi vogliano soluzioni, non liti. Il governo va avanti, basta vedere i risultati”. Lo ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, alla Camera a margine della presentazione del libro di Paolo Del Debbio ‘In nome della libertà’.

