Milano, 3 mag. (LaPresse) – La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè nel filone di indagini sui 126mila euro di cassa integrazione Covid, incassati fra 2020-22 per 13 dipendenti delle sue società, mentre i lavoratori avrebbero “continuato a svolgere le proprie mansioni secondo i contratti in corso” e in “smart working per conto delle società”. I pm Laura Pedio, Luigi Luzi e Maria Gravina contestano alla ministra, il compagno Dimitri Kunz, l’ex collaboratore Paolo Concordia e le società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria “l’ingiusto profitto” e la “percezione indebita” della cig in deroga prevista dai decreti Cura Italia, Rilancio, Ristori e provvedimenti d’emergenza varati durante la pandemia. Per tutti è stato chiesto il processo.

