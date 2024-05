Roma, 3 mag. (LaPresse) – La Commissione Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, ha convocato per venerdì 10 maggio alle 10,30 il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Fissata inizialmente per lo scorso 2 maggio, l’audizione era stata sconvocata dalla Commissione a causa dell’indisponibilità del governatore pugliese impegnato in Conferenza delle Regioni, di cui è vicepresidente.

