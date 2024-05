Milano, 2 mag. (LaPresse) – “La Prefettura della Casa Pontificia informa che la mattina del prossimo 10 maggio, presso l’Auditorium in Via della Conciliazione, Papa Francesco parteciperà agli Stati Generali della Natalità, il cui tema sarà ‘Esserci. Più giovani più futuro'”. È quanto si legge in una nota della Sala Stampa della Santa Sede.

