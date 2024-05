Napoli, 2 mag. (LaPresse) – Incidente mortale in un cantiere edile a Lettere, in provincia di Napoli. Un operaio di 57 anni è precipitato dal terzo piano del palazzo, attorno al quale era in allestimento il cantiere. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto, in via Depugliano, sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri che hanno avviato le indagini sull’accaduto.

