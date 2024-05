Napoli, 2 mag. (LaPresse) – Secondo morto sul lavoro in poche ore nel Napoletano. Questa mattina i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove era stato trasportato un 60enne. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto in un cantiere a Casalnuovo, in viale dei Tigli. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

