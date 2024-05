Milano, 2 mag. (LaPresse) – “Io ho i miei candidati. Fra l’altro, mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia veneto. Io scelgo i veneti, ma senza offesa per gli altri. Scelgo i veneti, perché li conosco tutti. Dico: abbiamo bei candidati in Veneto. Non serve andar fuori dal Veneto per scegliere altri candidati”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di una conferenza stampa a Venezia, a chi gli chiedeva se voterà il generale Roberto Vannacci alle Europee.

