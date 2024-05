Roma, 2 mag. (LaPresse) – La Corte d’Appello di Grenoble ha concesso l’estradizione in Italia di Sohaib Teima, 21enne italo-egiziano di Fermo, sospettato di aver ucciso la sua compagna, la 22enne francese Auriane Nathalie Laisne, trovata morta lo scorso 5 aprile in una chiesa abbandonata a Equilivaz di La Salle in Valle d’Aosta. Lo conferma a LaPresse Lucia Lupi, legale del giovane. Teima era stato arrestato in Francia lo scorso 10 aprile sulla base del mandato d’arresto europeo spiccato nel nostro Paese.

