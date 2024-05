Torino, 1 mag. (LaPresse) – Jannik Sinner alza bandiera bianca. La sua avventura a Madrid non proseguirà. Ad annunciare il ritiro dell’altoatesino è l’organizzazione del torneo. “Jannik Sinner si ritira dal Mutua Madrid Open per un infortunio all’anca destra”, si legge nel post sui social. “Di conseguenza, giovedì non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime”. Il canadese accede quindi direttamente in semifinale del Masters 1000 madrileno.

