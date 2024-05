Milano, 1 mag. (LaPresse) – Yahya Sinwar afferma di considerare l’ultimo scambio di ostaggi e la proposta di cessate il fuoco come una trappola. Lo riferisce il canale israeliano Channel 12 citando una fonte vicina al leader di Hamas a Gaza. “La proposta sul tavolo per la liberazione degli ostaggi non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie americane che contiene diverse clausole esplosive”, spiega. Secondo la fonte, gli Hezbollah libanesi stanno facendo pressioni su Hamas affinché accetti l’accordo, ma Sinwar è riluttante in quanto questo non garantisce la fine della guerra. Ancora la fonte sostien che i recenti commenti a favore dell’accordo da parte dei leader di Hamas in esilio sono privi di significato in quanto non parlano a nome del gruppo terroristico.

