Milano, 1 mag. (LaPresse) – Ora è ufficiale: Adrian Newey lascerà la Red Bull nel 2025. Lo ha annunciato la casa automobilistica in una nota precisando che “il Chief Technical Officer Adrian Newey lascerà la Red Bull Technology Group nel primo trimestre del 2025”. Il progettista, precisa la scuderia, “si ritirerà dal design della Formula Uno per concentrarsi sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, l’attesissima RB17” e “rimarrà coinvolto e impegnato in questo entusiasmante progetto fino al suo completamento”.

