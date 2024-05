Torino, 1 mag. (LaPresse) – Il Parma torna in Serie A dopo tre anni. Gli emiliani hanno pareggiato in casa del Bari (1-1) nell’incontro valido per la 36/a giornata del campionato cadetto e hanno la certezza matematica della promozione diretta. La formazione di Pecchia sale a 74 punti e a +7 sul Venezia terzo in classifica.

