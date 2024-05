Milano, 1 mag. (LaPresse) – Sale la tensione in piazza Taskim a Istanbul dove la polizia in assetto anti sommossa ha chiuso l’ingresso ai manifestanti dei sindacati e del Partito popolare di liberazione in occasione del 1 Maggio. Diversi i video, postati anche sui social, delle tv turche con la polizia che disperde i manifestanti usando spray al peperoncino: secondo la tv Diken sarebbero stati sparati anche proiettili di gomma contro i manifestanti. Ingente lo schieramento delle forze dell’ordine che ha chiuso l’ingresso alla piazza.

