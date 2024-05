Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Abbiamo approvato un decreto che ci permetterà di aggiungere a tutte le misure un altro provvedimento, grazie al quale a gennaio 2025 potremo erogare un’indennità di 100 euro per le famiglie monoreddito dei lavoratori dipendenti, ovvero quelle famiglie nelle quali c’è un unico reddito, con almeno un figlio a carico e con un reddito complessivo non superiore ai 28mila euro l’anno. In questi 16 mesi noi ci siamo occupati anche di aiutare le imprese ad assumere”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social in occasione del 1 maggio. “Perché non è lo Stato – ha sottolineato – a creare occupazione e ricchezza ma sono le imprese e i lavoratori che lo fanno. Il compito dello Sato è mettere le imprese e i lavoratori nelle migliori condizioni. Anche questo lo abbiamo fatto con una serie di norme molto concrete, non intendo elencarle tutte, che ci hanno permesso di ottenere ottimi risultati sul fronte del mercato del lavoro. Da quando noi siamo arrivati al governo, gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione, abbiamo toccato il record di occupazione, il record di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce. Sono dati dei quali andiamo estremamente fieri, che sono stati salutati con soddisfazione anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voglio ringraziare per le sue parole molto importanti”.

