Roma, 30 apr. (LaPresse) – Il ministro israeliano degli Interni, Moshe Arbel, avrebbe vietato l’ingresso nello Stato ebraico e nella Striscia di Gaza al Commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini. Lo riporta la tv israeliana Kan secondo cui Lazzarini aveva chiesto il visto per entrare in Israele e nell’enclave ma la richiesta è stata rifiutata. Tel Aviv ha accusato alcuni dipendenti dell’Unrwa di essere coinvolti nell’attacco del 7 ottobre di Hamas.

