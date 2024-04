New York (New York, Stati Uniti), 30 apr. (LaPresse/AP) – “Gli studenti che occupano l’edificio rischiano l’espulsione”. Lo ha dichiarato il portavoce della Columbia university di New York, Ben Chang, dopo l’occupazione di un edificio dell’ateneo. “I manifestanti hanno scelto di degenerare in una situazione insostenibile, vandalizzando proprietà, rompendo porte e finestre e bloccando gli ingressi. Stiamo portando avanti le conseguenze che abbiamo delineato ieri”, ha aggiunto.

