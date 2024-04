Roma, 30 apr. (LaPresse) – “Ho avvertito il primo ministro” Benjamin Netanyahu sulle conseguenze “se, Dio non voglia, Israele non entrerà a Rafah, se, Dio non voglia, finiremo la guerra e se, Dio non voglia, ci sarà un accordo sconsiderato”. Lo a detto il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, e leader di estrema destra, Itamar Ben Gvir. Lo riporta The Times of Israel. “Il primo ministro ha ascoltato le mie parole, ha promesso che Israele sarebbe entrato a Rafah, ha promesso che la guerra non sarebbe finita e ha promesso che non ci sarebbe stato un accordo sconsiderato – ha aggiunto Ben Gvir – Accolgo con favore queste cose. Penso che il primo ministro capisca molto bene cosa significherà se queste cose non accadono”.

