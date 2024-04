Roma, 30 apr. (LaPresse) – “Per quanto riguarda nello specifico Franco Di Mare, la pratica non è “bloccata dall’Inail”, come riferito in alcuni articoli: l’Istituto all’inizio di dicembre non ha potuto fare altro che prendere atto che si trattava di “persona non tutelata” ai sensi della normativa Inpgi. Per questo motivo l’Inail non è legittimato ad accertare il nesso causale tra la professione svolta dal giornalista e la patologia che ha contratto né a rilasciare una certificazione che attesti o meno questa correlazione”. E’ quanto si legge in una nota Inail.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata