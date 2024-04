Milano, 30 apr. (LaPresse) – La Procura di Perugia aprirà un’inchiesta sul Fentanyl, dopo il ritrovamento come sostanza da taglio in una dose di eroina da strada sequestrata nelle scorse settimane nel capoluogo e la conseguente allerta emanata oggi d aparte del sistema nazionale News-D. Quanto emerso “può essere un fatto un preoccupante e c’è massima allerta. Apriremo un’indagine, per capire se si tratta di un episodio sporadico o se ci sono altri riscontri”, ha detto a LaPresse il Procuratore della Repubblica, Raffaele Cantone.

