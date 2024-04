Milano, 30 apr. (LaPresse) – Una nota del Ministero della Salute firmata dal direttore generale della Prevenzione, Francesco Vaia, è stata inviata a tutte le Regioni con oggetto l'”allerta di Grado 3″ per l'”identificazione da fentanil in eroina da strada” a Perugia. La comunicazione del Ministero fa riferimento a sua volta a una nota dell’Istituto Superiore di Sanità del 26 aprile. La richiesta agli assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome è di prendere visione dell’allerta dell’Iss e di diramare con urgenza le inforazioni ai responsabili dei Dipartimenti per le dipendenze e dei Servizi pubblici per le dipendenze (SerD) delle Aassll, ai responsabili delle Comunità terapeutiche accreditate e autorizzate delle Regioni e Province Autonome e al personale socio-sanitario delle Unità mobili di strada/Drop. L’obiettivo è “informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute derivanti dall’assunzione di fentanil”.

