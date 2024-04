Reggio Emilia, 30 apr. (LaPresse) – “La circostanza che Shaheen Nazia (la madre ndr) scompaia dalla vista delle telecamere per un minuto, con Saman ancora in vita, non consente di escludere con certezza che anche lei abbia fattivamente partecipato all’azione omicidiaria, tenendo ferma la figlia mentre Hasnain Danish (lo zio ndr) le afferrava il collo, o che sia stata direttamente, anche da sola, a servare la condotta materiale con cui si è determinata l’asfissia meccanica da strozzamento o da strangolamento che ha condotto alla morte di Saman Abbas”. È quanto si legge nelle 612 pagine di motivazioni della sentenza per la morte della 18enne, di origini pachistane, scomparsa nella primavera del 2021 e trovata morta un anno e mezzo dopo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Secondo i giudici dunque non è escluso che a ucciderla sia stata proprio la donna. La donna e il marito sono stati condannati all’ergastolo, Nazia è ancora latitante.

