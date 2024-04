Roma, 30 apr. (LaPresse) – “Non ho autorizzato la vendita dell’immobile di Montecarlo a una società riconducibile a Giancarlo Tulliani. Quando ho dato l’ok non sapevo chi fosse l’acquirente”. Lo aggiunge Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, dopo la sentenza del tribunale di Roma dove i giudici della quarta sezione penale lo hanno condannato a 2 ani e 8 mesi, per la vendita della casa di Montecarlo e al pagamento di 2.800 euro di spese processuali.

