Roma, 29 apr. (LaPresse) – Nella giornata di oggi l’ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov “è stato convocato presso il ministero degli Esteri italiano in relazione al trasferimento alla direzione temporanea della JSC ‘Gazprom Household Systems’ del 100% nella capitale legale di JSC ‘Ariston Thermo Rus’appartenente alla società madre Ariston Holding Nb”. Così in una nota diffusa sui social l’ambasciata russa in Italia. “Sono state fornite spiegazioni esaustive da parte russa sulla legalità e la giustificazione delle decisioni prese in merito al de jure della società olandese. È stato sottolineato che questi passi vengono compiuti nell’ambito del campo giuridico e vengono intrapresi in risposta a ostili e contrari al diritto internazionale degli Stati Uniti e dei suoi Stati stranieri affiliati finalizzati a privare illegalmente la Russia, i suoi legali e gli individui del diritto a proprietà situate nel territorio di quei paesi degli Stati”, prosegue la rappresentanza diplomatica di Mosca.

