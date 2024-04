Milano, 28 apr. (LaPresse) – Israele ha accettato di ascoltare le preoccupazioni e i pensieri degli Stati Uniti prima di lanciare un’invasione della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. “Ci hanno assicurato che non andranno a Rafah finché non avremo avuto la possibilità di condividere veramente con loro le nostre prospettive e le nostre preoccupazioni”, ha detto il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby alla Abc. “Gli israeliani hanno iniziato a rispettare gli impegni che il presidente Biden ha chiesto loro di rispettare”, ha aggiunto, “quello che speriamo è che dopo sei settimane di cessate il fuoco temporaneo, possiamo forse mettere in atto qualcosa di più duraturo”.

