Roma, 26 apr. (LaPresse) – Cina e Stati Uniti dovrebbero “essere partner, non rivali”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, durante l’incontro a Pechino con il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Lo riporta Xinhua, citata dalla Bbc. Xi ha affermato di considerare il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e una cooperazione vantaggiosa per tutti “tre principi fondamentali” nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Due Paesi che, secondo Xi, “dovrebbero ottenere risultati l’uno per l’altro, non farsi del male a vicenda”.

