Milano, 26 apr. (LaPresse) – Re Carlo tornerà settimana prossima ai suoi impegni pubblici, nonostante sia in cura per un cancro. Lo ha annunciato Buckingham Palace che ha precisato che i medici sono soddisfatti dai suoi progressi e “ottimisti”. Il suo primo impegno sarà martedì con la visita di un centro per la cura del cancro accompagnato dalla Regina Camilla. Lì incontrerà medici specialisti e pazienti in qualità di patrono di Cancer Research UK e Macmillan Cancer Support. Un portavoce di palazzo ha dichiarato che Carlo è “molto propenso a riprendere alcune funzioni pubbliche e molto grato al suo team medico per le continue cure e competenze”. Lo riporta il Guardian.

