Milano, 25 apr. (LaPresse) – “L’Europa è in una situazione di accerchiamento”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla Sorbona in un discorso sull’Ue, in cui ha sottolineatol’attuale “riarmo generalizzato del mondo”. Di fronte a questo contesto, ha detto, “oggi siamo ancora troppo lenti e non abbastanza ambiziosi”.

